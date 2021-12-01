مجمع حمدان الرياضي يستضيف نخبة أبطال الأولمبياد للمبارزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم «بطولة إم كي الدولية للمبارزة» لسلاح الإيبيه، التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للمبارزة، وتنظمها أكاديمية إم كي للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، الجمعة والسبت المقبلين، ويشارك في منافساتها أكثر من 100 مشارك، في مقدمتهم أبطال أولمبيون من حملة ميداليات أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المجلس، وتحدث خلاله الشيخ سالم القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وأمين عام المجلس سعيد حارب، ومدير ورئيس أكاديمية إم كي، منظم البطولة، ميخائيل كوزيف.

ويشارك في البطولة 3 أبطال أولمبيين، أبرزهم الرومانية آنا ماريا بوبسيكو المصنفة ثانية على العالم والحائزة فضية أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد بكين 2008، وميداليات كثيرة أخرى، والإستونية كاترينا ليهيس، المصنفة خامسة على العالم والحائزة ذهبية الفرق وبرونزية الفردي في أولمبياد طوكيو، وكذلك الأوكراني إيجور ريزلين المصنف الثالث على العالم، ويعمل أيضاً مدرباً للمبارزة، وهو حاصل على برونزية في أولمبياد طوكيو.

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