قطر تستهل كأس العرب بفوز صعب على البحرين

المصدر: وكالات

استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم بالفوز على البحرين 1 / صفر اليوم، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من البطولة التي تستضيفها على أرضها وبين جماهيرها. وسجل عبد العزيز حاتم هدف المباراة الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة 69.

وحصد المنتخب القطري أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة، بعد تعادل كل من عمان والعراق 1 / 1 في وقت سابق اليوم، فيما احتل المنتخب البحريني المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وفي الجولة الثانية سيلعب المنتخب القطري أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل، على أن يخوض المنتخب البحريني مواجهة في اليوم ذاته أمام نظيره العراقي. وتستضيف قطر البطولة قبل عام من استضافتها لكأس العالم 2022، وتتواصل المنافسات التي انطلقت اليوم حتى 18 ديسمبر المقبل

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