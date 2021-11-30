الجزيرة يواجه أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، التي أقيمت أمس في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ، عن مواجهة حامل لقب الدوري الإماراتي، الجزيرة، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانوسيا، في الدور الأول، فيما يبدأ الأهلي المصري، بطل إفريقيا، والهلال السعودي، بطل آسيا، المسابقة من الدوري الثاني، حيث يلتقي الأهلي مع مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف، فيما يواجه الهلال الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بالدور الأول. وستقام البطولة في الفترة ما بين الثالث و12 فبراير المقبل.

وفي الدور نصف النهائي، يواجه بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس الفائز من مباراة الدور الثاني بين الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، فيما يواجه تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة الهلال، والمتأهل من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي بالدور الأول.

يذكر أن بايرن ميونيخ توج بلقب النسخة السابقة من البطولة.

وتشهد نسخة 2021 من مونديال الأندية مشاركة أبطال القارات، الأهلي المصري، وتشيلسي الإنجليزي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، ومونتيري المكسيكي، إلى جانب الجزيرة الإماراتي، ممثل الدولة المستضيفة.

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