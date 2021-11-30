شباب الأهلي يكسر حاجز الـ 100 نقطة في سلة الوحدة

المصدر: جوني جبور■ دبي

تخطى شباب الأهلي حاجز الـ100 نقطة بفوزه على ضيفه الوحدة «102-87»، أول من أمس، ضمن الجولة 11 من الدور التمهيدي لبطولة الدوري، والتي سجلت فوز الشارقة على الوصل «81-76»، والبطائح على النصر «81-61».

وحافظ شباب الأهلي على صدارته الترتيب (19 نقطة)، متقدماً بفارق نقطة عن ملاحقه الشارقة، ثم البطائح الثالث بـ16 نقطة، وتراجع الوصل للمركز الرابع بـ15 نقطة، وليواصل فريقا النصر والوحدة شراكتهما بالمركز الأخير بـ14 نقطة لكل منهما.

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