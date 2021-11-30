5 أبطال أولمبيين جاهزون لمونديال السباحة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام مجموعة جديدة من نخبة سباحي العالم القادمين من أميركا الشمالية وأوروبا وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، للمشاركة في النسخة الـ15 من بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً) المقررة في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وقال المجلس، في بيان، أمس: «ستشهد البطولة استعراضاً رائعاً لمهارات ومواهب السباحين العالميين القادمين من جميع قارات العالم، بمن في ذلك الأسترالي كايل تشالمرز بطل العالم والحاصل على الميدالية الأولمبية ست مرات، والبريطاني توماس دين الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين خلال ألعاب طوكيو الأولمبية، والياباني دايا سيتو المتوج بألقاب بطولات عالمية عدة، والجنوب إفريقي ماثيو ساتس، الفائز أخيراً بكأس العالم للسباحة 2021، والبطلة الأولمبية اليافعة المتألقة ليديا جايكوبي القادمة من الولايات المتحدة الأميركية».

وأضاف: «كما شهدت منافسات العام أرقاماً مثيرة للإعجاب، إذ حقق تشالمرز رقماً قياسياً عالمياً في سباق 100 متر حرة للسباحة في الأحواض القصيرة، خلال فوزه بالميدالية الذهبية في كأس العالم بروسيا في أكتوبر، ويسعى إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في ديسمبر».

وكان البريطاني توماس دين، قد توج بالميدالية الأولمبية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة، في حين يتطلع السباح المخضرم الجنوب إفريقي ماثيو ساتس، البالغ من العمر 18 عاماً، وحامل الرقم القياسي للناشئين في سباق 200 متر حرة و200 متر متنوع، إلى مواصلة مسيرته في تحطيم الأرقام القياسية في أبوظبي، وذلك بعد تقديمه أداءً رائعاً في كأس العالم للسباحة 2021 فئة الناشئين، حيث سجل أرقاماً قياسية عالمية في سباق 200 متر سباحة حرة وفردية.

ويعود السباح دايا سيتو إلى الإمارات للمشاركة في البطولة، بعد ظهوره الأخير في بطولة العالم للسباحة 2016. ولمع الياباني في المنافسات التي خاضها في فئة الفردي المتنوع، والفراشة، وسباحة الصدر، والسباحة الحرة، إذ حصد سيتو ذهبية سباق 400 متر فردي متنوع للمرة الثالثة في بطولة العالم للسباحة (25 متراً) عام 2012 و2014 و2016، ويطمح الى الحصول على ميدالية ذهبية أخرى في ديسمبر، كما يعد سيتو أول سباح آسيوي يصبح بطل العالم في فئة فردي متنوع.

كما شملت قائمة المتسابقين نخبة من نجوم السباحة في العالم، من بين أكثر من 1000 رياضي ليتنافسوا في 44 مسابقة عالمية على مدار ستة أيام، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار.

• 2.8 مليون دولار مجموع جوائز بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً).

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