قبل 24 ساعة من لقاء الإمارات وسوريا.. كايو يكشف عن طموحاته في كأس العرب

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كشف لاعب منتخنا الوطني الأول بكرة القدم كايو كانيدو عن طموحاته على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الفريق بأكمله، مبدياً رغبته الكبيرة في الظهور بمستوى مشرف رفقة زملائه اللاعبين، خاصة أن اللقاء هو الأول للمنتخب في كأس العرب التي تنطلق (الثلاثاء 30-11) في الدوحة، مشدداً على أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار.

وأكد كايو في تصريحات صحافية اليوم (الاثنين) جاهزية المنتخب لخوض المباراة الاولى أمام المنتخب السوري المقررة الساعة (11 مساء بتوقيت الامارات)، بعد أن استعد للبطولة بشكل جيد من خلال التجمع القصير في دبي، والذي سبق وصول المنتخب إلى الدوحة، مبيناً أن الأبيض واصل تحضيراته بالعاصمة القطرية، وبات جاهزاً لمنازلة المنتخب السوري، متمنياً أن يوفق مع زملائه في تحقيق النتيجة المطلوبة.

وعبر كايو عن سعادته بالمشاركة مع الأبيض في هذه البطولة الكبيرة، مشيراً إلى أن وجود منتخبات قوية ومتمرسة يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، للظهور بشكل مميز، ويلزمهم بتقديم كل ما يملكون من أجل المنافسة في هذه البطولة المهمة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال: "مشاركة منتخبات من الوزن الثقيل تجعلنا أكثر حرصاً على تقديم أفضل أداء، والسعي لمواصلة المشوار في البطولة، نحن مطالبون بالبحث عن الفوز في كل لقاء، يجب أن نقاتل طوال التسعين دقيقة من أجل الظفر بالنقاط، وأتمنى أن نوفق في تحقيق التطلعات وإرضاء الجماهير التي تساندنا دوماً".

وتقام المباراة على استاد 974 ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا تونس وموريتانيا.

ووفقا للاجتماع الفني الذي عقد قبل المباراة سيرتدي منتخبنا الوطني اللون الأبيض وسوريا اللون الأحمر.

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