مبخوت وكايو ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين مشاركين في كأس العرب

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

دخل اثنان من لاعبي المنتخب الوطني ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين مشاركين في بطولة كأس العرب لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة في قطر، فيما احتل الأبيض المركز السادس من حيث القيمة المالية للمنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة.

وعلى الرغم من عدم مشاركة نخبة من اللاعبين العرب الكبار المحترفين في الدوريات الأوربية، أمثال المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز، والمغربيين حكيم زياش، وأشرف حكيمي، إلا أن الأضواء ستكون مُسلطة على نجوم عرب آخرين، لا يقلون شهرة عنهم، ويتوقع أن يكونوا من نجوم تلك البطولة، وفقاً للمستويات الكبيرة التي يقدمونها، سواء مع منتخبات بلادهم أو أنديهم في الفترة الأخيرة.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت»، المختص في رصد القيمة السوقية للاعبي العالم، فقد احتل مهاجم الجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت المركز الرابع، بقيمة سوقية تصل إلى أربعة ملايين يورو، فيما جاء زميله كايو كانيدو في المركز الثامن، بقيمة سوقية تصل إلى 2.5 مليون يورو.

ويتصدر لاعب المنتخب الجزائري، ونادي الريان القطري، ياسين إبراهيمي، قائمة اللاعبين العرب الأغلى في البطولة، وبقيمة تُقدر بسبعة ملايين و200 ألف يورو، وجاء بعده لاعب المنتخب التونسي والاتفاق السعودي، نعيم سليتي، بقيمة 6.76 ملايين يورو،

واحتل لاعب المنتخب الجزائري والسد القطري، بغداد بونجاح، المركز الثالث بستة ملايين يورو.

ودخل لاعبا السد والدحيل القطريين، أكرم عفيف، والمعز علي، ضمن القائمة، إذ جاءا في المركزين الخامس والسادس على التوالي، بقيمة 3.70 ملايين يورو للأول، وثلاثة ملايين يورو للثاني.

وحل لاعب منتخب تونس ومانشستر يونايتد الإنجليزي، حنبعل المجري، سابعاً بـ2.70 مليون يورو، ودخل لاعب مصري واحد فقط ضمن القائمة الأغلى في بطولة كأس العرب، وهو حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، وبلغت قيمته السوقية 2.5 مليون يورو، وبالقيمة نفسها لاعب الترجي ومنتخب تونس محمد بن رمضان.

وعلى صعيد القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب، حل المنتخب الإماراتي في المركز السادس من حيث القيمة المالية، بقيمة سوقية بلغت 22 مليون دولار.

فيما سيطر عرب إفريقيا على المراكز الأربعة الأولى من حيث القيمة السوقية، فجاء المنتخب المغربي صاحب التصنيف 28 عالمياً في المركز الأول، بقيمة بلغت 224 مليون دولار، وحلت الجزائر ثانياً، بقيمة 200 مليون دولار، ومصر ثالثاً، بـ159 مليوناً و56 ألف دولار، وتونس رابعاً بـ59 مليون دولار.

وتصدرت السعودية عرب آسيا كأعلى قيمة سوقية، وقُدرت بـ22 مليون دولار و58 ألفاً، وحلت قطر سابعاً بـ14 مليون دولار و78 ألفاً، وسورية في المركز الثامن بـ13 مليون دولار.

وتراجعت القيمة السوقية لمنتخب العراق، بسبب سوء نتائجه في تصفيات كأس العالم، ليحتل المركز التاسع من بين المنتخبات المشاركة، بمبلغ يُقدر بثمانية ملايين دولار، وجاء خلفه منتخب سلطنة عمان الذي حل عاشراً بستة ملايين دولار، ثم منتخب موريتانيا، في المركز الـ11 بقيمة خمسة ملايين دولار، و900 ألف، تلاه منتخب البحرين في المركز 12 بقيمة خمسة ملايين دولار و250 ألفاً، وفلسطين في المركز 13 بقيمة أربعة ملايين دولار و700 ألف، فيما حلت الأردن في المركز 14 بقيمة أربعة ملايين دولار و200 ألف، وجاءت لبنان في المركز قبل الأخيرة بقيمة بلغت 3.5 ملايين دولار، وحلت السودان أخيراً بـ850 ألف دولار فقط.

القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة

1- المغرب: 224 مليون دولار.

2- الجزائر: 200 مليون دولار

3- مصر: 159 مليون دولار.

4- تونس: 59 مليون دولار.

5-السعودية: 22 مليون دولار.

6- الإمارات: 22 مليون دولار.

7- قطر: 14 مليون دولار.

8- سورية: 13 مليون دولار.

9-العراق: 8 ملايين دولار

10- سلطنة عمان: 6 ملايين دولار.

11- موريتانيا: 5 ملايين دولار و900 ألف.

12- البحرين: 5 ملايين دولار و250 ألفاً.

13- فلسطين: 4 ملايين دولار و700 ألف.

14- الأردن: 4 ملايين دولار و200 ألف.

15- لبنان: 3.5 ملايين دولار.

16- السودان: 850 ألف دولار.

القيمة السوقية لأغلى 10 لاعبين

1- ياسين إبراهيمي: 7.20 ملايين يورو.

2- نعيم سليتي: 6.76 ملايين يورو.

3- بغداد بونجاح: 6 ملايين يورو.

4- علي مبخوت: 4 ملايين يورو.

5- أكرم عفيف: 3.70 ملايين يورو.

6- المعز علي: 3 ملايين يورو.

7- حنبعل المجري: 2.70 مليون يورو.

8- كايو كانيدو: 2.5 مليون يورو.

9- محمد الشناوي: 2.5 مليون يورو.

10- محمد بن رمضان: 2.5 مليون يورو.

• صلاح ومحرز وزياش وحكيمي يغيبون عن البطولة.



• 16 منتخباً عربياً تشارك في بطولة كأس العرب بطموحات متباينة بين الإعداد والمنافسة على اللقب.

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