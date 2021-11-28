اتحاد السباحة يكرّم 50 شخصية رياضية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

كرّم اتحاد الإمارات للسباحة أمس، 50 شخصية رياضية من الرواد، احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين، في حفل كبير أقيم في فندق انتركونتننتال في دبي بحضور رئيس الاتحاد سلطان السماحي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، وعدد من المسؤولين والشخصيات. وقرر مجلس الإدارة تكريم أعضاء مجالس الإدارة السابقين وأصحاب الإنجازات ممن كان لهم دور مهم في تاريخ الاتحاد منذ أن تأسس عام 1974.

وأكد رئيس الاتحاد سلطان السماحي، في كلمته خلال الحفل أن «الوفاء يجب أن يكون لأهل الوفاء»، وحرص شخصياً على تنظيم هذا الحفل قبل ختام دورته الانتخابية تقديراً لهؤلاء الأشخاص ممن كان لهم دور بارز في العمل بالاتحاد إضافة إلى الدور الذي قاموا به، سواء كانوا سباحين أو أعضاء مجالس إدارة سابقين، كما تم تكريم سباحين حاليين ممن كان لهم دور بارز في السباحة الإماراتية منهم البطل يوسف المطروشي، وسارة عكاشة وسعيد أحمد فرج، ومحمد رشاد.

من جانبه، توجه خالد المدفع خلال تصريح صحافي، بالشكر إلى اتحاد السباحة على هذه الفكرة الرائعة وحفل التكريم المميز، الذي أسعد كل من تواجد في الحفل، وعمل على تلاقي عدد كبير من نجوم السباحة السابقين، وهو ما يدل على النظرة الصحيحة للاتحاد.

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