اتحاد السباحة يكرّم الرواد احتفالاً بـ«عام الخمسين»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يقيم اتحاد السباحة اليوم احتفالاً خاصاً في دبي، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وعام الخمسين، ويكرّم من خلاله 50 شخصية رياضية، هم الأعضاء السابقون لمجلس إدارة الاتحاد، وعدد كبير من السباحين وأصحاب الإنجازات والمدربين المواطنين ممن كان لهم الدور في تأسيس ونهضة اتحاد السباحة منذ أن تأسس عام 1974 وحتى الآن. وأكد رئيس الاتحاد سلطان السماحي، في تصريح صحافي، أن اليوم هو «يوم الوفاء لأهل الوفاء»، وأن التكريم هو واجب لمن أخلص وعمل وقدم الكثير من وقته لكي ينهض اتحاد السباحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news