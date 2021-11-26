«المافيا في الفساد الرياضي».. عنوان رسالة دكتوراه لنجم العين السابق سيف سلطان

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أصبح لاعب فريق العين السابق ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء سابقاً، المحامي حالياً، سيف سلطان، على بعد خطوة من الحصول على درجة الدكتوراه في القانون الرياضي من جامعة طنطا في مصر، والتي تحمل عنوان «المافيا في الفساد الرياضي».

وقال سيف سلطان لـ«الإمارات اليوم» إنه حصل على درجة الماجستير من الجامعة الأميركية بدبي في القانون الرياضي، ومثل العديد من اللاعبين بعد اشتغاله بالمحاماة في العديد من القضايا التي لفتت انتباهه لضرورة القيام ببحث في الفساد الرياضي، خاصة أن الأندية تنفق مبالغ مالية ضخمة للتعاقدات، مشيراً إلى أنه شرع في الإعداد للبحث تمهيداً لنيل درجة الدكتوراه.

وسيف سلطان هو سادس هدافي العين التاريخيين في الدوري، برصيد 45 هدفاً سجلها خلال فترة التسعينيات، وتوج خلالها مع «الزعيم» بلقب الدوري، كما نال لقب هداف العرب في موسم 1992/ 1993 بتسجيله 22 هدفاً في 22 مباراة، ويضعه الموقع الرسمي لنادي العين ضمن قائمة الأساطير، وقال النجم السابق، إن أندية المحترفين تدفع مبالغ مالية مرتفعة للاعبين دون المستوى، مضيفاً: «قيمة الصفقات عالية لكن دون مردود فني، كيف يدفع للاعبين 8 أو 10 ملايين دولار وهم لا يقدمون أي مردود».

وتابع: «كل اللاعبين الذين نشاهدهم هم دون المستوى، لا توجد حتى لمحات فنية تعطي الدوري أي رونق، يمكن القول إن لاعب العين لابا كودجو، ولاعب الشارقة السابق إيغور كورونادو، هما من يستحق المبالغ، ولكن البقية عاديون».

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