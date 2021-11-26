«الأبيض» يطير اليوم إلى الدوحة للمشاركة في «كأس العرب»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

تتوجّه إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام من 30 الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات. ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات: تونس وسورية وموريتانيا. وخاض الأبيض تجمعاً في دبي، وسيشارك في البطولة بعناصره الأساسية التي خاض بها مبارياته الأخيرة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتضم قائمة المنتخب بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، 23 لاعباً، هم: علي خصيف، خالد عيسى، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، محمد العطاس، وليد عباس، مهند سالم، محمود خميس، ماجد راشد، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله حمد، إسماعيل مطر، طحنون الزعابي، محمد جمعة، خليل الحمادي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي.

وكان الاستثناء عن قائمة لقاء لبنان الأخير في تصفيات المونديال، غياب لاعب الشارقة ماجد راشد، وعودة لاعب شباب الأهلي وليد عباس، والوحدة محمود خميس، والشارقة شاهين عبدالرحمن، مجدداً بعدما غابوا في الفترة الماضية بسبب الإصابات.

ويستهل المنتخب مبارياته بلقاء المنتخب السوري 30 الجاري، ثم يواجه موريتانيا في الثالث من ديسمبر المقبل، ويختتم مبارياته بمواجهة تونس في السادس من ديسمبر.

وارتفعت معنويات لاعبي المنتخب بعد تحقيق أول فوز في تصفيات المونديال، واستعادة الأمل في المنافسة على المركز الثالث، وستكون «كأس العرب» فرصة مهمة لمارفيك للوقوف على مستويات اللاعبين، وعلاج الثغرات الدفاعية، وإيجاد الفاعلية الهجومية المطلوبة.

• 23 لاعباً في قائمة المنتخب، وأبرز التغييرات عودة المصابين شاهين عبدالرحمن ومحمود خميس ووليد عباس، وغياب ماجد راشد.

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