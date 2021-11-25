95 جواداً يتنافسون في ثاني سباقات مضمار الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2021/2022 سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم السبت المقبل، على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي ، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2021/2022 في نادي الشارقة للفروسية والسباق والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاة إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 95 جواداً مع وجود 10 جياد على الاحتياط ، وبجوائز بلغ مجموعها 400 ألف درهم ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

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