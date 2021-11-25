محمد صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون على جائزة عالمية في دبي

المصدر: الإمارات اليوم

تستضيف قبة الوصل في قلب إكسبو 2020 دبي النسخة الثانية عشرة من جوائز دبي غلوب سوكر مساء 27 ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة دبي جلوب سوكر، والفائزين بالنسخة 12 من هذه الجائزة الدولية المرموقة. وستضم النسخة الجديدة

14 فئة، منها الجائزة الأولى لأفضل فريق نسائي خلال العام، وتضم معها جائزة أفضل لاعبة في العام التي تلقي الضوء على النمو الثابت الذي تحققه كرة القدم النسائية الاحترافية.

وستكون الإثارة الأكبر في أكثر الفئات المنتظرة وهي أفضل لاعب في العالم، مع أسماء مرشحين احتفلت بهم دبي في السابق، وهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، محمد صلاح، وكذلك روبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي ونيمار جونيور. وسيكون الصراع محتدما بين ميسي وصلاح ورونالدو، حيث يعد صلاح أكثر اللاعبين تألقا في الفترة السابقة، بعد أن سجل 17 هدفا في 17 مباراة مع فريقه ليفربول في كل المسابقات.

ومن بين المرشحين للجوائز يأتي الفائزون بالألقاب في أوروبا وأمريكا الجنوبية هذا العام مثل إيطاليا والأرجنتين وتشيلسي مع الفائزين بالبطولات المحلية مثل مانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد وبايرن ميونخ وانتر ميلان وليل الفرنسي.

وضمن فئة أفضل مدرب في العام، تم ترشيح 14 اسماً من بينهم مدربي نهائي البطولة الأوروبية وهما روبرتو مانشيني من المنتخب الأزوري وغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بالإضافة إلى أسماء مدربين آخرين على نفس القدر من التألق وهما توماس توخيل وبيب غوارديولا. ويأتي معهم ليونيل سكالوني الفائز ببطولة كوبا أمريكا في أمريكا الجنوبية مع منتخب الأرجنتين.

ويتنافس خمسة عشر مرشحاً على جائزة أفضل نادي في العام حيث تشهد كرة القدم الأوروبية تمثيلًا أرستقراطياً مع تسعة مرشحين من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب في تصريح صحافي: سيكون المشهد مساء 27 ديسمبر مبهرا ومليئا بنجوم كرة القدم العالمية في قبة النجوم الأشهر، قبة الوصل في قلب إكسبو دبي، ويسرنا أن يكون هذا الحدث الذي يجمع بين جلسة النجوم في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وتوزيع جوائز دبي جلوب سوكر المرموقة مشهد ختام عام 2021 الذي حفل بأحداث كروية عالمية كبرى للرياضة الأكثر شهرة في العالم".

وكما حدث في العام الماضي، ستتاح الفرصة لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الفرصة لاختيار أفضل 5 متسابقين نهائيين من بين أسماء المرشحين الأوليين في كل فئة من خلال تصويت الجمهور على الموقع vote.globesoccer.com. وسيتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور ولجنة تحكيم دولية من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية. دبي - الإمارات اليوم



قائمة الجوائز الـ 12 لعام 2021:

1. أفضل لاعب

2. أفضل لاعبة

3. أفضل فريق رجالي

4. أفضل فريق نسائي

5. أفضل مدافع

6. أفضل حارس مرمى

7. أفضل مدرب

8. أفضل فريق وطني

9. أفضل وكيل لاعبين

10. أفضل مدير رياضي

11. أفضل لاعب لدى مشجعي (تيك توك)

12. أفضل لاعب رياضات إلكترونية

13. جائزة أفضل مسيرة لاعب

14. جائزة خاصة (سيتم الإعلان عنها لاحقاً).

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