الدرمكي: هدفي إعادة «الطائرة» إلى الواجهة.. وجاهز للمحاسبة من «العمومية» في أي وقت

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

قال الرئيس الجديد لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عبدالله الدرمكي، إن هدفه الأول سيكون «إعادة كرة الطائرة إلى الواجهة من جديد»، ونقل اللعبة إلى مستوى أفضل بكثير من الحالي، وإنه «سيكون جاهزاً للمحاسبة في أي وقت من قبل الجمعية العمومية». وتم اختيار الدرمكي رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد من قبل الجمعية العمومية، أول من أمس، للدورة التي تستمر حتى 2024.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «الثقة التي منحتها له الجمعية العمومية ستكون دافعاً لتجويد العمل خلال دورته الانتخابية». وعن سبب عدم نشر تفاصيل برنامجه الانتخابي عبر وسائل الإعلام، قال إنه فضّل التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية، وأضاف: «التزمت بقضاء حوائجي بالكتمان، لكن البرنامج الانتخابي بحثته مع الأندية التي تمثل أعضاء الجمعية العمومية، وقد نال استحسانها».

والتزاماً بلائحة عدم ازدواجية المناصب، شدّد على أنه سيقدم استقالته من منصبه في العين نائباً لرئيس شركة الألعاب الجماعية، عقب عمل امتد لتسع سنوات. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج النهائية للانتخابات في التاسع من ديسمبر المقبل، بعد انتهاء مرحلة الطعون، التي فتحت أمس وتستمر حتى الاثنين المقبل.

• عبدالله الدرمكي فاز برئاسة اتحاد الطائرة للدورة المستمرة حتى 2024.

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