مجلس العموم البريطاني يرفض الموافقة على "الموت الرحيم"

أسقط مجلس العموم البريطاني، امس الجمعة، مشروع قانون يسمح بالموت بمساعدة طبية للبالغين المصابين بأمراض عضال في إنجلترا وويلز.

وصوت النواب بأغلبية 286 صوتا مقابل 270 ضد مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة عن حزب العمال لورين إدواردز، وذلك خلال القراءة الثانية للمشروع، وفق صحيفة الغارديان.

وكان التشريع يقضي بالسماح للبالغين المصابين بمرض عضال، والمتوقع أن يتبقى لهم أقل من 6 أشهر على قيد الحياة، بإنهاء حياتهم بمساعدة طبية، بعد الحصول على موافقة لجنة من الخبراء.

ويأتي التصويت بعد أشهر من إقرار مجلس العموم مشروع قانون مماثل تقدمت به النائبة العمالية كيم ليدبيتر، خلال الدورة البرلمانية السابقة، قبل أن يفشل في مجلس اللوردات بعد عرقلة مناقشته عبر تقديم عدد كبير من التعديلات.

وكان مشروع ليدبيتر قد حظي بتأييد 330 نائبا مقابل 275 في القراءة الثانية، ثم أقر في القراءة الثالثة بأغلبية 313 صوتا مقابل 291.

وقالت إدواردز، عقب التصويت، إن الرأي العام البريطاني يؤيد على نطاق واسع تغيير القانون، معتبرة أن "البرلمان أهدر الفرصة" لإقرار التشريع.

وأضافت أن قانون الموت بمساعدة طبية "سيأتي إلى هذا البلد"، لكنه لن يأتي "بالسرعة الكافية"، مشددة على أن القانون الحالي "قاس وظالم".

وحافظ رئيس الوزراء أندي برنام ووزراؤه على موقف محايد.

وكان برنام قد أعلن أنه لن يصوت على المشروع، خلافا لسلفه كير ستارمر الذي صوت لصالح التشريع السابق، كما دعا إلى تعليق النقاش بشأن الموت بمساعدة طبية إلى حين تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.