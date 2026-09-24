محمد بن راشد يواصل تقبُّل التعازي بوفاة أحمد بن راشد

واصل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تقبُّل التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وذلك في مجلس زعبيل، لليوم الثاني على التوالي.

فقد تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعازي صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والتي نقلها سموّ الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، المُمثل الشخصي لسموّ أمير دولة قطر، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم: سموّ الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كذلك تقبّل سموّه تعازي صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ونقلها وفد رفيع المستوى برئاسة الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، ضم الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، رئيس ديوان سموّ ولي عهد الكويت، والشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، وزير الدفاع في دولة الكويت، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك، تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والتي قدّمها جمعٌ من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، ومديري العموم وأعيان البلاد، والمواطنين، الذين أعربوا لسموّه عن خالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله العليّ القدير أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

وقد تقبّل التعازي إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.