مدرب مغربي جديد في دوري الدرجة الأولى الإماراتي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي " جلف اف سي" عن التعاقد مع المدرب المغربي احمد المجاهد لقيادته في الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتمتع المدرب بسيرة كروية جيدة حيث سبق له تدريب أندية التعاون ودبا الفجيرة، وفي الدوري العماني الممتاز مع اندية السويق العماني وصحار والطليعة.

وقال المدير التنفيذي للنادي عبد الله عمر لـ"الامارات اليوم": "إن التعاقد مع المدرب الجديد هدفه دعم الفريق بشكل أكبر من الناحية التدريبية ليعود الفريق مجددا الى تحقيق الانتصارات والنتائج الايجابية وبما يتمتع به من امكانيات فنية تدريبية مميزة".

وأضاف: "ثقتنا عالية في أن يعيد المدرب الحديد الصورة المميزة للفريق خصوصا التي ظهر بها في بداية الموسم وان يساهم ان يحتل (جلف اف سي) مركزا متقدما في البطولة ويسعد جمهوره ومتابعيه وقدم شكره لادارة النادي لانتدابه وتكليفه بمهمته الجديدة".

ويحتل "جلف اف سي" المركز التاسع برصيد سبعة نقاط وتنتظره مباراة هامة مع التعاون في الجولة المقبلة.

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