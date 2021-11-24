صحيفة: هيلمان يرغب في العودة إلى التدريب في الدوري البرازيلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام برازيلية، أن مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، أبدى رغبته في العودة للتدريب في الدوري البرازيلي، لافتة إلى أن هيلمان اشترط تولي تدريب أحد الفرق الكبرى التي تنافس على البطولات.

وأوضحت صحيفة «ريفيستا كولورادو» أن أودير هيلمان كشف عن خطته المستقبلية، ومشروعه المقبل عقب مهمته الحالية مع الوصل، والمشروع هو العودة إلى البرازيل.

وأشارت إلى أن هيلمان لم يحدد موعد عودته إلى البرازيل، خصوصاً أنه يرتبط بعقد مع الوصل حتى يونيو 2023، وقال المدرب البرازيلي للصحيفة: «نعم، العودة هي الفكرة التي أخطط لها، ولكني لم أحدد الفترة أو التاريخ المحدد لذلك، إذ إن كرة القدم لا تسمح للمدربين بالتخطيط الطويل، لأن السيناريو قد يتغير في أي وقت».

وأضاف: «في كل ساعة وكل دقيقة تحدث مستجدات، بينما أساس المشروع الذي أفكر فيه هو تولي تدريب فريق كبير، مثلما فكرت عندما انتقلت لتدريب فريق خارج البرازيل، بالموافقة على عرض تدريب الوصل، ولكني حالياً لا يمكن أن أحدد بشكل دقيق ماذا يمكن أن أفعل في الفترة المقبلة.

يذكر أن أودير هيلمان تولى تدريب الوصل في الموسم الماضي، خلفاً للمدرب الروماني لورينت ريجيكامب، إذ يعد المدرب البرازيلي من الوجوه التدريبية الشابة حالياً في البرازيل، وبدأ مشواره التدريبي عام 2010، مع فريق 17 سنة لنادي إنترناسيونال، وتسلم قيادة الفريق الأول في 2017، قبل أن يقود منذ ديسمبر 2019 فريق فلومينيسي حتى ديسمبر 2020.

ويعد تدريب التريكولور، أبرز محطات هيلمان الذي قاد الفريق على مدار 50 مباراة، وحقق 24 انتصاراً، مقابل 12 تعادلاً، و14 خسارة، وتوج الفريق تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 44 عاماً بلقب كأس ريو 2020، كما حل وصيفاً في بطولة كاريوكا.

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