عمران خان شخصية العام العالمية في جائزة الإبداع الرياضي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

نال رئيس وزراء باكستان عمران خان، جائزة الشخصية الرياضية العالمية، ضمن جوائز محمد بن راشد للإبداع الرياضي للدورة 11، والتي تم الإعلان عنها اليوم، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وضمت قائمة المُختارين 28 شخصية وجهة محلية وعربية ودولية من بين 409 ترشحوا لنيل فئات الجائزة المُختلفة، بزيادة قُدرة بـ14% عن النسخة الماضية للجائزة، سيتم تكريمهم خلال حفل يُقام في التاسع من يناير المقبل، بمقر (إكسبو 2020 دبي). ووقع الاختيار على عمران خان، تقديرا لجهوده في وضع باكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت، وقيادته منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم عام 1992.

وفي أبرز الجوائز الأخرى، مُنحت جائزة الشخصية الرياضية العربية إلى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، تقديراً لما حققه الرياضيون القطريون خلال دورة الألعـاب الأولمبيـة في طوكيو 2020، واستضافة قطر للعديد من الفعاليات الرياضية الدولية على مستوى جميع الرياضات.

وظفر لاعب الجزيرة الدولي، علي مبخوت بجائزة الشخصية الرياضية لتحقيقه إنجازات وأرقام تاريخية على المستوى المحلي والعالمي، ليُصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 78 هدفا.

وتقاسم جائزة أفضل مدرب محلي، عبدالعزيز العنبري، لتتويجه مع الشارقة بلقب الدوري موسم 2018/2019، وعبدالحميد إبراهيم، لتحقيقه 58 لقباً في مسيرته التدريبية بكرة السلة.

وذهبت جائزة الإداري المحلي إلى أنس ناصر العتيبة، لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، فيما اختير أحمد محمد الحمادي، كأفضل حكم محلي بعد اختياره رئيسا للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، ومُنح منتخب الإمارات للقدرة والتحمل لقب الفريق المحلي، ونالت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، جائزة أفضل مؤسسة محلية.

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