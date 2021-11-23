الوصل يتلذذ «النصر» في دوري السلة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

واصل فريق الوصل صحوته في بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وحقق الفوز على مضيفه النصر، بفارق 13 نقطة، وبنتيجة «89-76»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة التاسعة من الدور التمهيدي للبطولة، والتي سجلت أيضاً فوز الشارقة على ضيفه الوحدة «89-62»، وعودة شباب الأهلي من صالة البطائح بالفوز على صاحب الضيافة بواقع «90-69».

وعزز حامل اللقب شباب الأهلي صدارته الترتيب العام برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة الواحدة عن ملاحقة الشارقة، وأسهمت خسارة البطائح والنصر في بقائهما بالمركزين الثالث والرابع، برصيد 13 و12 نقطة على التوالي، وتقدم الوصل إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة، وتراجع الوحدة للمركز السادس والأخير برصيد 11 نقطة.

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