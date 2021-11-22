الوحدة يحتفظ بوصافة الدوري

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

حافظ الوحدة على وصافة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف دون رد، أمس، في أبوظبي، ضمن الجولة العاشرة.وجاءت أهداف الوحدة عن طريق البرتغالي مارتنيز «45+2»، ومنصور الحربي «51»، والبرازيلي جواو بيدرو «80».

ورفع العنابي رصيده للنقطة 20، فيما تجمد رصيد عجمان عند 14 نقطة.

وعانى أصحاب الأرض في البداية على الرغم من التشكيلة الهجومية التي خاض بها المدرب الفرنسي غريغوري اللقاء، بالدفاع بالسوري عمر خريبين، الذي كانت مشاركته محل شكوك بعد إصابته بمباراة منتخب بلاده الأخيرة في تصفيات كأس العالم.

وأبى الوحدة التوجه إلى غرفة تبديل الملابس من دون أن يُسجل، بفضل تمريرة ساحرة من إسماعيل مطر، وضعت مارتنيز في مواجهة مع الحارس علي الحوسني، ليضع الكرة على يساره.

ودخل الوحدة الشوط الثاني بمعنويات عالية، وكانت له الأفضلية واندفع نحو تعزيز تقدمه، وتمكن منصور الحربي من إضافة الهدف من متابعة لتسديدة عمر خريبين، التي ارتدت من يد علي الحوسني، وأكملها لاعب الوحدة الشاب داخل المرمى.

وكان بوسع عجمان أن يقلص النتيجة، عندما حصل على ضربة ثابتة من على حافة الصندوق، لعبها فراس بالعربي من فوق الحائط البشري، لكن الحارس المتألق راشد علي تصدى للمحاولة وأبعدها إلى ضربة ركنية.

وعاد الوحدة ليوسع الفارق على مستوى النتيجة بإضافة هدف ثالث عبر جواو بيدرو.

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