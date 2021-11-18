فوز 10 مرشحين في انتخابات "الطائرة" بالتزكية.. والسباق ينحصر على رئاسة الاتحاد

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت لجنة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة للدورة الانتخابية 2020-2024 عن فوز 10 مرشحين بعضوية مجلس الإدارة بالاتحاد، وذلك عبر التزكية، بينما ينحصر السباق على مقعد الرئيس، الذي يتنافس عليه كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم مرشحة نادي الوصل، الدكتور أحمد المطوع مرشح نادي النصر، وعبدالله الدرمكي مرشح نادي العين.

ووفقاً للتعميم الذي تسلمته "الإمارات اليوم" فإن اجتماع لجنة الانتخابات الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس اللجنة محمد علي عامر، اعتمد موعد الجمعية العمومية العادية التي ستشهد العملية الانتخابية بأن تقام في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء القادم، بفندق ماريوت الجداف في دبي.

يذكر أن لجنة الانتخابات اعتمدت أيضاً قرارات لجنة الطعون، بإعادة مرشح من نادي عجمان، جمال عيسى المطروشي ومرشح نادي الوحدة أسامة عبدالله قرقاش للعملية الانتخابية، فيما اعتمدت قرار رفض طعن مرشح نادي الرمس، لتقديمه أوراق ترشحه بعد الموعد المحدد، كما اعتمدت حق التصويت لـ 17 نادياً، بينما منحت ناديي الظفرة وأبوظبي للسيدات حق الحضور لكن مع عدم التصويت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news