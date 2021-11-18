إنجاز تاريخي لمحمد المطيوعي في بطولة العرب للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - القاهرة

حقق الدراج الإماراتي الشاب محمد المطيوعي إنجازا تاريخيا في بطولة العرب للدراجات المقامة في ضيافة مصر حاليا، وذلك بعد إحرازه ذهبية سباق الفردي للشباب لمسافة 75 كلم، ليصبح أول دراج في تاريخ البطولات العربية لفئة الشباب يحرز ذهبيتي سباقي ضد الساعة والفردي في البطولة، منذ أن انطلقت عام 1978، ونجح المطيوعي في التقدم بثقة في الدورة الأخيرة ليتفوق على 32 دراجا شاركوا في البطولة.

في جانب آخر، أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للدراجات صفية الصايغ فضية جديدة للإمارات في سباق الفردي العام لمسافة 60 كلم، كما أضاف منتخب الشابات ميدالية جديدة للإمارات من خلال برونزية سباق الفردي العام لمسافة 45 كلم، في أول مشاركة لهن في هذه الفئة خلال المنافسات الخارجية. ويتكون منتخب الشابات من: هدى حسين ومروة كهور ومزنة المرزوقي ورناد اليافعي. في المقابل جاء تألق الصايغ، بعد منافسة قوية مع 25 متسابقة لفئة تحت 23 سنة. وبهذه النتيجة ارتفعت ميداليات الإمارات في منافسات الطريق وأصحاب الهمم إلى 13 ميدالية.

وتختتم اليوم منافسات سباقات الطريق بسباق اختراق الضاحية للكبار لمسافة 150 كم، وتشارك فيه الإمارات بفريق يقوده يوسف ميرزا، إضافة إلى سباق تحت 23 سنة لنفس المسافة، وسباق الناشئين لمسافة 45 كم، وتتوجه كافة البعثات العربية غداً إلى وسط القاهرة لخوض منافسات بطولة المضمار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news