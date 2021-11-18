طاقم تحكيم إيطالي يدير قمة الجزيرة والعين في الدوري الإماراتي

المصدر: منصور السندي - دبي

عين اتحاد الإمارات لكرة القدم، طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الحكم الدولي دانييلي دوفيري لقيادة لقاء القمة بين الجزيرة والعين ضمن الجولة العاشرة لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم المقررة يوم السبت المقبل على استاد آل نهيان، علما أن العين يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 21 نقطة فيما يحل الجزيرة في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

ويعد هذا الظهور هو الثالث للصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي بعدما تواجد طاقمي تحكيم من كل من تركيا وألمانيا قادا مباراتي شباب الأهلي والجزيرة ضمن الجولة السابعة للدوري وكذلك مباراة الشارقة والوحدة ضمن الجولة التاسعة في الدوري.

يذكر أن كلفة طاقم التحكيم الأجنبي في المباراة الواحدة في الدوري الإماراتي تبلغ 170 ألف درهم.

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