30 فعالية رياضية «تُزيّن» دبي في نهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ويتصدر «سباق إكسبو 2020 للجري» قائمة الفعاليات، بمشاركة أكثر من 5000 متسابق، ويقام بعد غدٍ داخل أروقة «إكسبو دبي 2020».

كما يحتضن «إكسبو 2020» منافسات أكبر بطولات العالم للبولينغ، التي تشهد نهائيات بطولة السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم للبولينغ لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم لأساتذة البولينغ.

كما تتواصل منافسات بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر، وتستمر إلى 21 نوفمبر، وتتواصل أيضاً منافسات بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة، التي تقام في نادي جاست بلاي بمنطقة القوز 1.

وقال بيان صحافي: «تستمر منافسات النسخة السابعة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم (آسيا وأوقيانوسيا)، بمشاركة تسع دول».

كما تتواصل منافسات النسخة 25 من بطولة العالم للكاراتيه في مجمع حمدان الرياضي بدبي بمشاركة 117 دولة».

وتنطلق اليوم البطولات الدولية للتزلج على المنحدرات الثلجية بفئتي التزلج المتعرج والحر، وتقام منافساتها على منحدر دبي الثلجي في سكي دبي بمول الإمارات، وتستمر حتى يوم 20 الجاري.

وتقام بطولة «دي بي وورلد للغولف» في عقارات جميرا للغولف خلال الفترة من 18 إلى 21 الجاري، ودوري نادي الحبتور للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو، ويختتم بعد غدٍ، كما يقام سباق ألتيميت للجري الليلي في أكاديمية دبي الدولية، وبطولة جامعة دبي للترايثلون 24 ساعة في مقر الجامعة بمنطقة الصفوح 2، ومسيرة المشي لمجموعة الكندي على شاطئ جميرا خلف مركز صنسيت مول، وبطولة السباحة المفتوحة بأكاديمية جيمس ويلنغتون على شارع الخيل.

كما تقام يوم الجمعة بطولة التزلج الإيقاعي على الجليد على حلبة ليغرلاند بنادي النصر، وبطولة القفز للياقة البدنية للسيدات في دبي فستيفال سيتي، وسباق سكتشرز للجري في أكاديمية شرطة دبي، وسباق وادي بيه حتا للجري في وادي هاب بمنطقة حتا، كما تقام بطولة السلم للدراجات الهوائية في سيح السلم على شارع القدرة بمحمية المرموم الطبيعية، وتقام تصفيات بطولة آسيا لسباعيات الرغبي للرجال والسيدات.

كما تقام بطولة الإمارات وآسيا للتزلج الجليدي لأصحاب الهمم يومي الجمعة والسبت في سكي دبي، وملتقى الأولمبياد الخاص الإماراتي الثالث للريشة، وتقام فعالية السباحة الفردية الخيرية في نخلة جميرا، والجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، وبطولة التوجه بالبوصلة بحديقة مشرف، وتستضيف منطقة حتا يوم السبت بطولة سبارتان تريل التي تقام في وادي هاب.

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