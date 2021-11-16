مونديال الكاراتيه ينطلق في دبي اليوم.. وحلم إماراتي بأول ميدالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يحتفل العالم، اليوم، بانطلاق النسخة 25 لمونديال الكاراتيه الذي يقام بمجمع حمدان الرياضي في دبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 117 دولة هي الأعلى بتاريخ هذه البطولة العالمية التي تستمر منافساتها حتى 21 الشهر الجاري، على أن يتم تنظيم حفل الافتتاح في الخامسة والنصف من الجمعة المقبل.

وفي الوقت الذي تتبادل فيه إسبانيا واليابان الهيمنة على اللقب، فإن طموح العرب هذه المرة ليس له حدود، خصوصاً بعد النتائج الأخيرة في أولمبياد اليابان 2020، خصوصاً مع مشاركة 15 دولة عربية، هي: الإمارات ومصر والسعودية والأردن والجزائر والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان ولبنان وسورية وفلسطين وتونس والعراق والمغرب.

ويتطلع المنتخب الوطني للرجال والسيدات الى تحقيق الحلم الذي يراوده منذ سنوات طويلة والمتمثل بحصد اول ميدالية في هذا الحدث رغم الانجازات التي حققها في مشاركاته الآسيوية والعربية والخليجية السابقة، ولذلك حرص اتحاد اللعبة بقيادة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي الرئيس الفخري للاتحاد العربي، على توفير الإعداد المناسب المبكر اعتباراً من شهر يناير الماضي، وإقامة معسكرات خارجية تضمنت مباريات دولية، بالإضافة الى معسكر في تركيا للاعب الكاتا، مروان المازمي، استمر شهراً، لتأهيله لخوض منافسات البطولة، والسعي لإحراز نتائج متقدمة ورفع علم الإمارات في هذا المحفل العالمي.

وتضم تشكيلة المنتخب في فئة الكاتا كلاً من مروان المازمي وأيمن العوضي وخليفة العبار وسلامة جاسم وهدى أحمد، وفي فئة الكوميتة سليمان الملا وحميدة الدشتي، شقيقة أمينة الدشتي مشرفة الفريق، وحوراء العجمي واليازية خالد وأحمد سالم وسارة العامري وفاطمة سالم.

أبرز النجوم العرب

يتطلع النجوم العرب إلى تحقيق نتائج متقدمة، وهناك العديد من اللاعبين القادرين على حصد الميداليات، أمثال فريال أشرف وجيانا لطفي ومهند عيدي وهاني قشطة من مصر، وطارق حامدي من السعودية، وعبدالرحمن المصاطفة من الاردن، ومروان المازمي من الإمارات، ومحمد الموسوي ومحمد القطان من الكويت، وهالة بدري من تونس، وأشرف أوشين من المغرب.

الاتحاد العربي يكرّم أبطال الأولمبياد

أقام الاتحاد العربي للكاراتيه، أول من أمس، بفندق موفمبيك غراند دبي، حفل تكريم للأبطال العرب الذين حققوا نتائج مشرفة في أولمبياد طوكيو 2020.

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