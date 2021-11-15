حسين: شخصية عجمان ظهرت أمام الكبار.. والحظ عاندنا في بعض المباريات

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

أكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة، الأحد المقبل، في الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على عدم وجود أي غيابات عن الفريق في تلك المواجهة. وقال إن شخصية فريق عجمان ظهرت أمام الفرق الكبيرة، بينما عاند الحفظ فريقه في بعض المباريات.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «حرص الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف الحالية بإقامة مباراة ودية ضد اتحاد كلباء، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ كان الهدف من تلك المواجهة الحفاظ على نسق المباريات لدى اللاعبين، مع إعطاء الفرصة للاعبي الصف الثاني، نظراً لأننا سنلعب عدداً من المباريات خلال فترة زمنية ستكون مضغوطة، ومن المهم أن نُجهز أكبر عدد ممكن من اللاعبين، تحسباً لأي ظروف قد تحدث في الفترة المقبلة».

وشدد محمد حسين على صعوبة مباراة الوحدة، مؤكداً أن «أداء العنابي تحسن كثيراً بعد تولى الفرنسي غريغوري المسؤولية، فعاد الفريق منافساً قوياً على اللقب، وهو ما يعنى أن المباراة لن تكون سهلة، لا على فريقه ولا على الوحدة أيضاً».

وعن أسباب نجاح عجمان في الفوز على الفرق الكبيرة، والخروج بنتائج سلبية أمام الفرق التي تحتل مركزاً متأخراً في جدول الدوري، قال محمد حسين: «ليس عندي تفسير سوى أن سوء الحظ واجهنا في تلك المباريات، فمثلاً اتحاد كلباء تعادل معنا في الدقيقة الأخيرة، وخسرنا من خورفكان رغم أن عجمان كان الأكثر سيطرة على اللعب وإضاعة للفرص، والهدفان جاءا في الدقيقتين الأولى والأخيرة من المباراة، وضد العروبة لعبنا بـ10 لاعبين لأكثر من ساعة كاملة».

أضاف: «ربما يكون الاستثناء الوحيد في مباراة الظفرة، التي خسرناها 1-3، إذ لم يكن الفريق في يومه على الإطلاق، وهذه أمور تحدث في كرة القدم، والمهم بالنسبة لنا أن الفريق أثبت في كل مرة أن ما حدث أمر عارض، ونعود أقوياء كما ظهرنا في بداية الموسم».

وحول الأهداف التي يسعى البرتقالي لتحقيقها خلال المباريات المتبقية في الدور الأول للدوري، قال: «هدفنا الأول والأهم أن نجمع أكبر عدد ممكن من النقاط التي تعزز من موقف الفريق في الوجود بالمناطق الآمنة في جدول الدوري، ولهذا نحن لا نُخطط حالياً لمركز مُحدد نوجد فيه بنهاية الدور الأول، فتفكيرنا فقط أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل».

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