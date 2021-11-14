تعرف إلى نتائج سيدات الإمارات في البطولة العربية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – القاهرة

تقلّدت شابات وسيدات المنتخب الوطني للدراجات ميداليتين فضيتين في منافسات الطريق ضد الساعة ضمن البطولة العربية التي انطلقت في مصر اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 400 دراج يمثلون 17 دولة عربية، في إنجاز غاب عن المنتخب النسوي لمدة 16 سنة بعدما كان آخر تتويج له في عام البطولة التي استضافتها البحرين عام 2005.

وتعتبر البطولة العربية الحالية الأكبر في تاريخ البطولات العربية كونها تشهد للمرة الأولى خمس منافسات وهي: الطريق والمضمار والدراجات الجبلية وذوي الإعاقة وBMX، ونجح منتخب الإمارات فئة الإناث سيدات وشابات من تحقيق ميداليتين تاريخيتين للإمارات في منافسات الطريق ضد الساعة فرق.

ونجح منتخب السيدات الذي يضم صفية الصايغ، شيخة عيسى، وفاطمة حديد وزهرة حسين في خطف الميدالية الفضية متفوقا على مصر والمغرب، فيما حصد ممنتخب الكويت الميدالية الذهبية.

أما منتخب الشابات فيضم رناد اليافعي، هدى حسين، مزنه المرزوقي، مروة كهور، وقد نجحن في التتويج بالميدالية الفضية خلف المنتخب الجزائري، وهي الميدالية العربية الأولى للإمارات في فئة الشابات في البطولات العربية.

من جهته، قال المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالله سويدان لـ«الإمارات اليوم»: «إن ما حدث يعتبر إنجازاً تاريخياً لدراجات الإمارات، إذ تعتبر ميدالية السيدات الأولى للمنتخب منذ أكثر من 16 عاماً وبالتحديد منذ البطولة العربية في البحرين عام 2005»، مشيراً إلى أن «المنتخب الوطني نجح في الفوز على حامل اللقب المنتخب المصري، الذي حل في المركز الثالث وأيضا المنتخب المغربي صاحب الإنجازات العربية السابقة، في حين نجح منتخب الكويت في خطف الميدالية الذهبية في مفاجأة كبيرة لسيدات الكويت».

وعن منتخب الشابات، قال سويدان: «إن الميدالية ستكون حافزاً كبيراً للفتيات خلال المستقبل»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من مشاركة منتخبين فقط في هذه الفئة إلا أن هذا يدل على اتساع قاعدة المنتخبات الوطنية وستكون دافع لفتيات الإمارات في مواصلة التدريبات والتطور من أجل البطولات المقبلة».

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