العربي يحقق الانتصار السادس ويحافظ على صدارة «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

حقق العربي انتصاره السادس على التوالي، وحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى، بعد تغلبه، أمس، على ضيفه فريق ستي بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة، ليصبح رصيده 18 نقطة مقابل نقطة واحدة لفريق ستي.

سجل أهداف العربي راشد عيسى، والبرازيلي أليكساندر، ومواطنه واليسون سيلفا (هدفان) وباولو سيلفا (هدفان)، بينما سجل لفريق ستي جمال بارتلي.

وفي مباراة ثانية فاز مصفوت على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد مصفوت سبع نقاط، مقابل نقطة لفريق التعاون، وسجل هدفَي مصفوت، البرازيلي كارلوس البرتو، وللتعاون مالك أحمد.

وفاز حتا على الجزيرة الحمراء بهدفين لهدف ليصبح رصيد حتا 11 نقطة، مقابل نقطة واحدة للجزيرة الحمراء، حيث سجل هدفَي حتا البرازيليان هيوري كوستا وجونيور هوتشو، وللجزيرة الحمراء البرازيلي هوجو اليكسندر.

وحقق فريق الرمس فوزه الأول في بطولة الدوري، بعد تغلبه على مضيفه مسافي 4-3، ليحصل على أول ثلاث نقاط، بينما تجمد رصيد مسافي عند خمس نقاط.

وسجل أهداف الرمس علي يعقوب، والبرازيلي فرنكيفالدو (هدفان) ومواطنه تياغو فيليب، بينما سجل أهداف مسافي الإيفواري ادينكا (هاتريك).

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