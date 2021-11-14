«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أكتوبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، برعاية «اتصالات»، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، لشهر أكتوبر، الذي شهد إقامة مباريات حافلة بالندية والإثارة.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر، مهاجم اتحاد كلباء عثمان كامارا، ولاعب العين كوامي كويدو، ولاعب الجزيرة عبدالله رمضان، وثنائي الوحدة عبدالله حمد وفابيو مارتينيز.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيوجد: حارس شباب الأهلي ماجد ناصر، وحارس اتحاد كلباء جمال عبدالله، وحارس العين خالد عيسى.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، مدرب العين، سيرجي ريبروف، ومدرب اتحاد كلباء، جورجي ايشيفريتو، ومدرب الوحدة، جريجوري دوفرينيس.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 ظهر أمس، ويستمر التصويت لمدة 48 ساعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news