الظفرة وبني ياس.. الضيف ينتصر في كأس رابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

حقق فريق الظفرة فوزاً ثميناً ومستحقاً على حساب مضيفه بني ياس بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الأولى من مواجهات تحديد مراكز مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وقص الضيوف شريط الأهداف مبكراً وتحديداً في الدقيقة 9 بواسطة المدافع المغربي، عصام العدوة الذي تابع الكرة الركنية التي نفذها البرازيلي ليوناردو، لكن "السماوي" استطاع أن يعود في ظرف 60 ثانية فقط، إذ ادرك التعادل بواسطة الأرجنتيني غاستون سواريز بكرة رأسية من أمام لاعبي الظفرة، مستفيداً من عرضية زميله محمد جابر.

ومثلما شكلت الأهداف حضورها في الشوط الأول، فإن الامر لم يختلف في الثاني، إذ سجل الظفرة هدفين في غضون عشرة دقائق فقط، وجاء الأول بواسطة المدافع محمد سيف في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما جاء الهدف الثاني عبر المهاجم السنغالي، ماكيتي ديوب في الدقيقة 67 برأسية متقنة في أقصى الزاوية اليسرى للحارس فهد الظنحاني.

وبعكس مجريات المباراة فقد تفادى أصحاب الأرض حالة الانهيار سريعاً على الرغم من استقبال الهدف الثالث، ونجحوا في التماسك وتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 عبر البديل سالم البلوشي مستغلاً التشتيت الخاطئ للكرة من حارس الظفرة عبدالله سلطان ليضع الكرة في الشباك، لكن الهدف لم يغير من النتيجة التي انتهت بخسارتهم 2-3.

وسيخرج بني ياس في الجولة القادمة لمواجهة العروبة على استاد الفجيرة يوم 25 الجاري، بينما في المقابل يستقبل الظفرة ضيفه الشارقة على استاد حمدان بن زايد في نفس اليوم.

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