كايو: المنتخب لن يلعب إلا للفوز على كوريا الجنوبية

المصدر: الإمارات اليوم

قال لاعب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم كايو كانيدو إن "مباراة كوريا الجنوبية مصيرية، ولابديل عن تحقيق نتيجة إيجابية، والمنتخب لن يلعب إلا للفوز وتحقيق نقاط المباراة كاملة، من أجل تصحيح أوضاع المنتخب في جدول ترتيب المجموعة". ويحل المنتخب غدا ضيفا على كوريا الجنوبية في ختام مرحلة الذهاب من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2022.

وتابع كايو: اللاعبون في أتم الجاهزية البدنية والمعنوية لخوض مباراة الغد التي ستكون صعبة وقوية، خاصة وأن المنتخب الكوري سيلعب وسط أرضه وجماهيره لأول مرة منذ قرابة السنتين نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف أن الحضور الجماهيري سيكون دافع لنا كلاعبين لتقديم المستوى المطلوب، خاصة وأن التحضيرات سارت بشكل إيجابي بفضل التواجد المبكر في مدينة غويانغ للتعود على الأجواء الباردة وفارق التوقيت الذي يصل إلى 5 ساعات.

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