مارفيك: واثق من قدرة المنتخب على تقديم مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية

المصدر: منصور السندي - دبي

قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الهولندي مارفيك أن استعدادات الأبيض للقاء نظيره المنتخب الكوري الجنوبي غدا تسير بشكل جيد، واصفا المنتخب الكوري الجنوبي بالقوي. وقال في المؤتمر الصحافي اليوم: واثق من قدرة المنتخب واللاعبين على تقديم مباراة كبيرة. ويلتقي المنتخب نظيره الكوري في أرض الاخير ضمن ختام الدور الأول للمجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وشدد على أن التحضيرات سارت بشكل جيد، ولم تواجههم أي صعوبات، بينما شدد على أن اللاعبين بدأوا يتأقلمون مع الأجواء وفروقات التوقيت بين كوريا والإمارات، مبديا رضاه على مقر الإقامة والملعب الذي تدرب فيه اللاعبون طوال الأيام الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news