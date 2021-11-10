1500 مشارك من المحترفين والهواة يخوضون «تحدي الوحل» في حتا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد أكثر من 1500 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في أقوى وأصعب بطولات التحدي «تحدي الوحل»، الذي تستضيفه منطقة «حتا»، السبت المقبل، وتنظمه شركة سابكو للرياضة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشركة «تاف مادر» العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية. ويقام التحدي في «وادي هاب»، ويشمل المنافسة في فئتين، هما تحدي المحترفين، الذي يمتد على مسافة 10 كلم، ويتضمن 25 عائقاً، وتحدي الهواة على مسافة 5 كلم، ويتضمن 15 عائقاً.

وتتنوع العوائق بين طينية ومائية، صممت بالشكل الذي يزيد من التشويق والإثارة في المنافسات، ويختبر قوة وشجاعة المتنافسين والعمل الجماعي في ما بين أعضاء الفريق الواحد، ولا تتطلب وقتاً محدداً لإنهاء السباق.

وتعد بطولة «تحدي الوحل» من أشهر سباقات تخطي الحواجز في العالم، التي اجتذبت آلاف المشاركين من كل أنحاء العالم منذ ولادتها في دبي عام 2016، ولاقت نجاحاً لافتاً خلال الدورات التي نظمت فيها، نظراً لقوة المنافسة على العقبات الصعبة التي لا تحتاج إلى تدريب خاص، وتتيح الفرصة لمحبي الإثارة والتشويق لاختبار قدراتهم البدنية والذهنية وقوة تحملهم، والتي ترسخ روح التعاون والعمل الجماعي من أجل تخطي مختلف أنواع الحواجز الطينية.

ومن العوائق التي يتضمنها السباق، السباحة في المياه الجليدية (أركتيك إينيما)، أو حقنة القطب الشمالي المعبأة بأكثر من 5000 كيلوغرام من الثلج، وتسلق في عائق (حائط برلين)، والمشي على الحبال في (الأرملة السوداء)، وعائق (قفص الزحف)، الذي يتطلب العبور في المياه زحفاً على الظهر، مع التعلق في سياج من الشبك الحديدي، وبلوكنيس مونستر الذي يتوجب على المتسابقين فيه الدفع والسحب والدحرجة لتخطي حواجز طينية لزجة ومتحركة وسط حفرة مياه كبيرة، ما يضعهم أمام اختبار حماسي مشوق لتخطي أصعب العوائق والحواجز.

وتشهد رياضات التحدي في الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص انتشاراً واسعاً، ومتابعة كبيرة من جميع الجنسيات، سواء من المقيمين على أرض الدولة أو الزائرين من مختلف دول العالم، الذين يتوافدون إلى دبي للمشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام فيها.

• 10 كلم مسافة السباق المخصص للمحترفين، ويتضمن 25 عائقاً، مقابل 15 عائقاً للهواة على مسافة 5 كلم.

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