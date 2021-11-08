6 ميداليات لمنتخب بناء الأجسام في بطولة العالم ببرشلونة

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أضاف منتخب بناء الأجسام ثلاث ميداليات جديدة إلى رصيده، خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة حالياً في برشلونة بإسبانيا، ليصبح العدد الإجمالي ست ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وثلاث برونزيات.

وشهد اليوم الثالث للبطولة فوز عبدالله درويش البلوشي بالميدالية الذهبية في فئة الماسكولار ضمن منافسات الفيزيك، وفاز موسى البلوشي بالميدالية البرونزية في وزن 80 كيلوغراماً، بينما نال عبدالله رستم الميدالية البرونزية في وزن 85 كيلوغراماً.

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