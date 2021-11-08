«الشقي 96» لحمدان بن محمد بطل سباق الشراعية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُوج القارب الشقي 96، لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف المري، بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي جرت أحداثه أول من أمس في شواطئ دبي.

وحقق السباق، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة أكثر من 80 قارباً، اصطفت جميعها في عمق مياه الخليج، وأبحرت مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية لمسافة 13 ميلاً بحرياً.

وقال بيان صحافي: «أنجز طاقم القارب الشقي 96 المهمة بنجاح، بعدما أحسن اختيار المسار المناسب منذ الانطلاقة ليتقدم إلى الصدارة منفرداً حتى المرحلة الحاسمة. وحصل طاقم القارب أطلس 12، لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي، على المركز الثاني، فيما احتل القارب حشيم 153، لمالكه النوخذة حسن عبدالله محمد جمعة المرزوقي، المركز الثالث».

ونال طاقم القارب زلزال 217، لمالكه النوخذة مروان عبدالله محمد جمعة المرزوقي، المركز الرابع، فيما احتل القارب التبر 55، لمالكه راشد محمد راشد بن غدير، وبقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري، المركز الخامس.

وعقب نهاية السباق قام المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، يرافقه رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، المقدم علي النقبي، بتقديم الكؤوس إلى نواخذة وبحارة القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

ووجّه محمد حارب الشكر الجزيل إلى جميع الجهات التي أسهمت في إنجاح السباق، وبارك لأصحاب المراكز الثلاثة الاُول التفوق في السباق، مشيداً بجميع المشاركين في هذه التظاهرة، لتعاونهم الكبير مع اللجان المنظمة، الأمر الذي أفضى إلى النجاح الكبير، حيث انطلق السباق في الموعد وفق ما رسم له، والتزم الكل بالتوجيهات كافة.

من جانبه، أهدى نوخذة القارب الشقي 96، خلف المري، الفوز بناموس سباق الجولة الأولى من بطولة دبي، إلى مالك القارب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه وتشجيعه المستمر، مشيراً إلى أن الانتصار بداية مبشرة لموسم حافل في شواطئ دبي.

النتائج

1- الشقي 96، 2- أطلس 12، 3- حشيم 153، 4- زلزال 217، 5- التبر 55، 6- غازي 103، 7- القيصر 236، 8- الظفرة 87، 9- سهم 170، 10- الرسب 80، 11- داحس 63، 12- شمردل 15، 13- مقصص 73، 14- فارس 46، 15– طوفان 21، 16- نمران 259، 17- الظغاي 199، 18- الاتحاد 89، 19- حظ 39، 20- إعمار 5.

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