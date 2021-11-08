«مربط دبي» يظفر بـ3 ميداليات في مهرجان الشارقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ذكر مربط دبي للخيول العربية أنه حقق ثلاث ميداليات (ذهبية وفضيتين) في مهرجان الشارقة للجواد العربي، الذي اختتم أول من أمس، وجاءت الذهبية مع المهرة دي رسيل، من الفحل العالمي دي سراج والفرس إيلي فلامينكا، وفضيتان مع كل من المهرة دي جورية، من الفحل دي سراج والفرس دي نوال، والمهر دي تويجان من الفحل إكسكاليبور إي إيه والفرس دي شهيرا.

وأشاد المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، بنجاح المهرجان في ترجمة التطور المتنامي لإنتاج الخيل العربية في الإمارات.

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