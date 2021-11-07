الحتاوي مراقباً لمباراة أستراليا والسعودية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عضو لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المراقب الدولي، الدكتور محمد الحتاوي، لمراقبة مباراة قمة المجموعة الثانية، التي ستجمع بين منتخبي أستراليا والسعودية، في مدينة سيدني الأسترالية، الخميس المقبل.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، ويطارده منتخب أستراليا بـ9 نقاط، ويليه منتخب عمان ثالثاً بـ6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن اليابان صاحب الرصيد ذاته في المركز الرابع، ويأتي منتخب الصين خامساً بثلاث نقاط، وتتذيل فيتنام الترتيب من دون نقاط.

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