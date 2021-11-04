إغلاق التسجيل لأولى جولات الشراعية 43 قدماً اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنهي اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم التحضيرات وعملية التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً الذي ينظمه النادي ضمن روزنامة سباقات الموسم 2021-2022 يوم بعد غد في شواطئ دبي.

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد اعتمد تنظيم جولتين لفئة القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي تعد أحد أقدم السباقات التي بدأت قبل تأسيس النادي، حيث نظم النادي أول سباق في التاسع والعشرين من شهر يناير عام 1988، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد جديد للجولة الثانية بعد تأجيل جولة البداية الشهر الماضي.

وأصدرت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني، حيث اعتمدت موعد انطلاقة السباق يوم السبت في الثانية ظهراً من خط البداية في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا، فيما حددت مسافة السباق التي تصل إلى 14 ميلاً بحرياً وفق ظروف وحالة البحر، حيث سيكون رواد شواطئ أم سقيم وجميرا على موعد مع مرور سنيار القوارب في المراحل الحاسمة الأخيرة قبل الوصول إلى خط النهاية والذي تم تحديده بالقرب من الشاطئ.

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