رقم يبشّر العين بلقب الدوري.. لا يخسر في 9 جولات متتالية للمرة الثالثة

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

حقّق فريق العين رقماً مميزاً ومبشراً لـ«الزعيم»، بعد أن حافظ على سجله خالياً من الهزائم في تسع جولات متتالية بدوري أدنوك للمحترفين، حيث فاز أول من أمس على الظفرة 1-0، وعزز صدارة الدوري بـ21 نقطة. وتعد هذه ثالث مرة في مشوار العين بدوري المحترفين، يحقق فيها هذا الرقم، إذ أحرز في المرتين السابقتين اللقب، وكان ذلك في موسم 2012 (12 مباراة) و2018 (17 مباراة، وهو رقم قياسي).

وفي سعيه لاستعادة اللقب، فاز العين ست مرات وتعادل في ثلاث مباريات، بينما حافظ حارسه خالد عيسى على شباكه نظيفة في المباراة الـ 58 بمشواره الاحترافي في بطولة الدوري، ما عزز من فرصه في حراسة مرمى المنتخب. ويعيش العين استقراراً في النتائج مع المدرب الأوكراني ريبروف، الذي أكد في المؤتمر الصحافي أن التحركات من العمق والأطراف بصورة جيدة، مكنت الفريق من تحقيق الفوز، لكنه أبدى تخوفه من تعرض لاعبيه الدوليين للإصابة خلال المشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات المونديال، مبدياً خشيته من أن يؤثر ذلك سلباً على مسيرة الفريق في إحراز لقب الدوري. في جانب آخر، قال مدرب الظفرة، البرازيلي ميكالي في المؤتمر الصحافي، إن فريقه دفع ثمن عدم استثمار الفرص التي لاحت للاعبيه أمام فريق بقوة العين.

• مدرب العين يخشى على لاعبيه الدوليين الإصابات في فترة «التوقف».

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