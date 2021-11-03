"السعادة" تغمر جمهور الوحدة بترتيب لائق.. والشارقة في المركز الثامن

المصدر: منصور السندي - الشارقة

عاد الوحدة إلى أبوظبي بفوز ثمين على حساب مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الأربعاء، في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ويعد الفوز الرابع للوحدة في الدوري ولم يخسر حتى الآن، فيما تلقى الشارقة الخسارة الرابعة والأولى بقيادة مدربه المؤقت الإسباني خوان كارلوس مما عمق ذلك من جراحه ليتراجع للمركز الثامن برصيد 13 نقطة.

واقترب الوحدة الذي حل في المركرظ الثاني بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة من الصدارة وملاحقة العين المتصدر برصيد 21 نقطة.

وقاد المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الألماني توبياس ستيلر في ثاني ظهور للصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي.

واخرج حكم المباراة ستيلر الذي ظهر في الملعب بشخصية قوية ولياقة بدنية عالية، البطاقة الصفراء أربعة مرات.

وكان لافتا عدم لجوء الحكم إلى تقنية الحكم الفيديو " الفار".

حضر المباراة مدرب المنتخب الوطني الهولندي مارفيك لمتابعة مستويات اللاعبين.

عانى الشارقة من صعوبات فنية كبيرة خلال المباراة تسببت في الخسارة التي تعرض لها

انهى الوحدة الشوط الأول متقدما بهدف سجله المحترف السوري عمر خربين من تسديدة راسية قوية" 48" مستفيدا من تمريرة إسماعيل مطر وأضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للوحدة "64" وصنع الهدف البرتغالي فابيو مارتينز، وبدد الأخير أي أمل للشارقة في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث "80" بعد نقلات رائعة متبادلة بين خربين وإسماعيل مطر لتصل إلى فابيو.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للوحدة بقيادة مدربه المؤقت الفرنسي غريغوري.





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