منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يواجه إسبانيا غداً في كأس القارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي للمرة العاشرة بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي واتحاد الإمارات لكرة القدم على ملعب كايت بيتش في منطقة أم سقيم في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر الحالي ، بمشاركة أفضل ثمانية منتخبات على مستوى العالم.

ويستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب إسبانيا الساعة الخامسة والربع مساء, وتسبقها مواجهة منتخبي البرتغال والسنغال في تمام الساعة الرابعة مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى، ، فيما تتواصل منافسات اليوم الأول بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الثانية، حيثُ يلتقي منتخب روسيا مع نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا ربع، كما يلتقي منتخبا إيران والباراغواي في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية : " نثق بقدرة اللاعبين على الظهور بمستوى مشرف وتقديم أداء قوي والوصول لمركز متقدم خلال منافسات الدور الأول للبطولة وتحقيق نتائج إيجابية تؤهلهم إلى الوصول إلى الأدوار النهائية" .

وثمن البدواوي اهتمام ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة للعبة بشكل عام والمنتخب بشكل خاص من خلال توفير كل احتياجات المنتخب ,من تجمعات ومباريات ودية وغيرها ، مشيراً أن هذا الدعم يمنح المنتخب دافعاً معنوياً قوياً يُزيد من إصرار اللاعبين على تحقيق إنجاز جديد ومٌشرف للكرة الشاطئية الإماراتية.

بدوره أكد المدرب الوطني محمد المازمي أن المنتخب في أتم الجاهزية لخوض منافسات البطولة ، مؤكدا أن الطموح في هذه النسخة أكبر ويتمثل بالوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة بقوة على انتزاع لقب البطولة بعد أن أحرز المركز الثالث في النسخة الماضية ، مشيراً أن اللاعبين يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات نتيجة خوضهم للعديد من البطولات العالمية, آخرها بطولة كأس العالم في روسيا 2021

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