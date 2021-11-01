«ريجا» بطلاً لـ «أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج فريق ريجا اللاتفي بلقب بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 3x3، التي اختتمت منافساتها أول من أمس، بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، ونظّمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على مدار يومين، بمشاركة 14 فريقاً مثلوا نخبة فرق العالم في كرة السلة الثلاثية، التي ضمت نجوم أولمبياد طوكيو 2020.

وأحرز فريق ريجا اللقب، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق يو بي الصربي بنتيجة 21-18، بعد مباراة قوية ومثيرة شهدت ندية كبيرة من الفريقين.

حضر مراسم التتويج عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، محمد الحمادي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني.

وقال بيان صحافي: «حصل لاعب فريق ريجا كارليس لاسمانيس على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصد الفلبيني ديفيد كارلوس جائزة تحدي الرميات الهوائية (الدنكرز)، وتسلم الجائزة وقيمتها 3000 دولار، بعد أن قدم عروضاً استعراضية أبهرت الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر لمتابعة اليوم الختامي من البطولة».

كما توج المدير التنفيذي لقطاع التطوير بمجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، اللاعب الصربي ديان مايستروفيتش بجائزة تحدي الرميات الثلاثية.

وكان فريق ريجا اللاتفي، الحائز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قد تأهل إلى النهائي على حساب فريق انتويرب البلجيكي في مباراة نصف النهائي، أما فريق يو بي الصربي فتأهل للنهائي بفوزه على مواطنه فريق ليمان.

وجاءت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 3x3، التي عادت إلى العاصمة الإماراتية بعد خمس سنوات، ضمن الاحتفال بالعيد العاشر للجولة العالمية التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

وشهدت البطولة، التي أقيمت على الملعب الذي أنشئ خصيصاً بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، 22 مباراة بين الفرق الـ14 المشاركة، أحرزت خلالها نحو 600 نقطة، بدعم من المشجعين من مختلف الجنسيات.

من جانبه، وجّه عارف العواني التهنئة لفريق ريجا لفوزه بالبطولة، وأكد أن المباراة النهائية شهدت أداءً راقياً، وتنافساً كبيراً من الفريقين، وسط تشجيع الجماهير التي ألهبت حماس اللاعبين.

وأشاد العواني بالمستوى الرائع الذي ظهرت عليه الفرق المشاركة في البطولة العالمية، والذي أكده حرص أفضل فرق العالم على الوجود في الحدث الضخم، الذي يعد واحداً من أكبر الأحداث الدولية على صعيد كرة السلة الثلاثية.

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