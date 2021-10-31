«تحدي دبي للدراجات الهوائية» يخصص مسارين للمحترفين والهواة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يعود «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي ورلد» إلى شارع الشيخ زايد مجدداً، ليحوله إلى مسار مفتوح للدراجات الهوائية، يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، الذي انطلق، أول من أمس، ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل.

وسيحظى عشاق ركوب الدراجات الهوائية بفرصة المشاركة المجانية في هذا التحدي المميز، والاستمتاع بمشاهدة أشهر معالم مدينة دبي، وهم يقودون دراجاتهم على أحد المسارين.

وقال بيان صحافي: «يتكون (تحدي دبي للدراجات الهوائية) من مسارين، أحدهما بطول 14 كيلومتراً، وهو مخصص لمحبي اللياقة البدنية وراكبي الدراجات الذين يبلغون من العمر 10 سنوات فأكثر، أما المسار الآخر، فهو يمتد على 4 كيلومترات، وهو مناسب للعائلات، وأيضاً الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق، وكذلك يمكن إشراك الأطفال الأقل عمراً من خلال الجلوس على المقاعد المخصصة على دراجات ذويهم مع أخذ كل احتياطات السلامة، وسيتمكن المشاركون، سواء من الهواة أو المحترفين، من اختيار المسار الذي يناسبهم بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني، أما أصحاب الهمم فيمكنهم التواصل مع PoD@linkviva.com للتسجيل».

وستكون بداية المسار العام ونهايته، وهو المخصص للمبتدئين والهواة والمحترفين، في خمسة مواقع على شارعي الشيخ زايد والمركز المالي على امتداد 14 كيلومتراً، حيث سيتمكن المشاركون من اختيار نقطة البداية التي يفضلونها خلال عملية التسجيل. ويتيح هذا المسار للمشاركين فرصة مشاهدة مجموعة من معالم المدينة، وهم يقودون دراجاتهم الهوائية، مثل: متحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ووسط مدينة دبي. أما المسار الآخر فيمتد على 4 كيلومترات، وهو مناسب للعائلات والأطفال، وسينطلق من بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ويأخذ المشاركين في جولة مميزة حول البوليفارد وبرج خليفة.

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