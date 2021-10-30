الأولمبي بحاجة إلى التركيز والانضباط التكتيكي للفوز على عمان

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

يخوض المنتخب الأولمبي الساعة الرابعة و50 دقيقة، مساء اليوم، مباراته الأخيرة والفاصلة ضمن منافسات المجموعة الخامسة أمام المنتخب العماني في ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تقام في أوزبكستان العام المقبل.

ويحتاج المنتخب للتأهل إلى النهائيات القارية الفوز اليوم وبعدد أهداف أكبر، تجنباً لأي مفاجآت في لقاء الهند وقيرغيزستان. ويحتل المنتخب صدارة المجموعة بثلاث نقاط، وهو الرصيد نفسه لكل المنتخبات الأخرى، حيث عمان ثانية، والهند ثالثة، وقيرغيزستان رابعة.

وقال مدربون لـ«الإمارات اليوم» إن المنتخب الأولمبي يملك من الإمكانات الفنية لحسم التأهل وتجنب أي مفاجآت، وإنه في حاجة فقط إلى التركيز الشديد والهدوء والانضباط التكتيكي. وقال مدرب الذيد السابق محمد الطنيجي إنه واثق بقدرة الأبيض على نيل التأهل. وأوضح: المباراة لن تكون سهلة خصوصاً أن المواجهات مع المنتخبات الخليجية تتسم بالندية والصعوبة، لذلك يحتاج المنتخب إلى أداء جماعي وترابط الخطوط، وأتوقع فوز المنتخب بهدفين نظيفين. وفي حال فوز المنتخب، وتعادل الهند مع قيرغيزستان فسيتأهل مباشرة، لكن في حال فوز أحد المنتخبين (الهندي أو القيرغيزي)، فسيحتاج للفوز وانتظار فارق الأهداف لتحديد المتأهل. بدوره، قال مدرب مسافي محمد الخديم: «إمكانات لاعبي الأولمبي تؤهلهم للفوز والتأهل، وقد شاهدنا في المباريات الماضية أداءً مميزاً، لكن يعاب على اللاعبين التسرع، لذلك يحتاجون إلى تركيز أكثر وهدوء أكبر، وانضباط خلال تنفيذ الواجبات الموكولة إليهم، من دون إغفال أن منتخب عمان قوي ويملك لاعبين جيدين».

وأكد مدرب الذيد الحالي، وحتا سابقاً، وليد عبيد: «المنتخب لا يستحق تلك الخسارة أمام قيرغيزستان، والفوز على الهند كان بمثابة تصحيح مهم لمسيرة المنتخب، والثقة عالية بأن الأبيض الأولمبي سيتمكن من كسب عمان في الديربي الخليجي القوي رغم صعوبتها».

محمد الطنيجي: «يحتاج المنتخب إلى أداء جماعي وترابط الخطوط».

محمد الخديم: «إمكانات لاعبي الأولمبي تؤهلهم للفوز والتأهل».

وليد عبيد: «الفوز على الهند كان بمثابة تصحيح مهم لمسيرة المنتخب».

خيارات التأهل للمنتخب

■ الفوز على عمان بأي نتيجة، وتعادل الهند مع قيرغيزستان.

■ الفوز بفارق أهداف كبير على عمان، تجنباً لفوز أحد المنتخبين (الهندي أو القيرغيزي) بفارق كبير.

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