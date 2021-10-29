الوصل يصطاد "الصقور" بضربة قاضية.. بطلها لاعب بديل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

أحرز الوصل هدفاً قاتلاً بمرمى الإمارات في الدقيقة 95 عن طريق محمد العكبري، ليحقق ثلاث نقاط مهمة عاد بها إلى سكة الانتصارات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة على لائحة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، بينما أخفق الإمارات في الحصول على أي نقطة بعد مرور ثماني جولات من البطولة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني من الفريقين مع لعب هجومي مفتوح، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى بسبب ابتعاد اللاعبين الأجانب عن مستواهم مما ساهم في سلامة الشباك في الشوط الأول بأكمله، وكانت أخطر الفرص تسديدة لاعب الإمارات، المغربي آدم نفاتي، في الدقيقة التاسعة جاءت أعلى العارضة، ورد لاعب الوصل، البرازيلي راميرو، بالتسديدة نفسها كادت تدخل مرمى الحارس عبدالله المرزوقي، ولكنه تصدى للكرة وعادت إلى الملعب قبل أن يخرجها الدفاع إلى ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الفريقين الوصول إلى مرمى الفريق المنافس، ولكن مرت أول 10 دقائق دون أي جديد، وسنحت للوصل عدد من الهجمات وصلت داخل منطقة الجزاء، ولكن عاب الفريق اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات.

وفي الدقيقة 95 نجح لاعب الوصل محمد العكبري في خطف هدف الفوز للوصل من كرة رأسية قبل نهاية المباراة ليحصل الوصل على ثلاث نقاط ثمينة.

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