«تحدي دبي للياقة» ينطلق غداً في أكثر من 30 مكاناً

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة غداً، ويستمر حتى 27 نوفمبر المقبل، في أكثر من 30 مكاناً في دبي، أبرزها مقر «إكسبو دبي» حيث تم انشاء مقر رياضي هناك لممارسة الرياضة لكل زوار المعرض. وتهدف المبادرة لجعل المجتمع أكثر صحة ولياقة عن طريق ممارسة 30 دقيقة من التمارين اليومية على مدار 30 يوماً، بهدف الاعتناء بالصحة البدنية والذهنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس عبر خاصية «زووم»، وحضره الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة.

وأكد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن النسخة الخامسة من المبادرة مختلفة في كل شيء كونها تتواكب مع احتفالات الدولة بعام الخمسين، إضافة إلى انطلاق معرض إكسبو 2020 وهو أكبر حدث عالمي متواجد في الإمارات.

وأضاف سعيد حارب: «أصبحت مبادرة تحدي دبي للياقة جزءاً من المجتمع تنتظره الأسرة كل عام، والآن أصبحت الأسرة تنافس نفسها خلال التحدي. ليس الغرض تحقيق الأرقام القياسية ولكن ممارسة الرياضة، وجعل المجتمع أكثر نشاطاً. احتفال الدولة بعام الخمسين وتواجد معرض إكسبو يعطيان المبادرة أهمية كبرى، ويوسعان قاعدة المشاركين، وأدعو كل أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم من خلال ممارسة الرياضة 30 دقيقة كل يوم».

من جانبه، تحدث المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، عن فعاليات وبرنامج المبادرة، وقال: أنتم على موعد مع قرى اللياقة البدنية المجانية الثلاث التابعة لتحدي دبي للياقة، وهي تتوزع على «كايت بيتش»، و«إكسبو 2020 دبي»، و«حديقة مشرف»، والتي يتوقع لها أن توفر أجواء مليئة بالنشاط والحيوية على مدار 30 يوماً من التحدي. وتوفر قرية كايت بيتش للياقة من «دي بي ورلد» و16 منطقة مخصصة للرياضة واللياقة البدنية المختلفة، تمارين HIIT واليوغا وركوب الدراجات والرياضات المائية.

وأضاف: «هناك ملاعب كرة القدم المؤقتة، وكذلك كرة السلة، وملاعب بادل تنس المثالية للمباريات والتنافس، كما تقدم قرية اللياقة في (إكسبو 2020 دبي) لزوارها مساحة 5.400 متر مربع لإقامة أنشطة اللياقة البدنية المصممة خصيصاً لممارسة التمارين الرياضية، حيث تتوافر صالة رياضية بجوار بوابة (جناح التنقل) في (إكسبو)، وملعب كرة قدم خماسي، وملعب متعدد الاستخدامات لكرة السلة وكرة الشبكة والكرة الطائرة والتنس، بالإضافة إلى مسرح عالمي للياقة البدنية يقدم العديد من الحصص اليومية لتحفيز المشاركين على الحركة والنشاط».

وقال الخاجة: «سيقام تحدي دبي للدراجات الهوائية في شارع الشيخ زايد بشكل مختلف برعاية مجموعة (دي بي ورلد)، وهو أحد أبرز الفعاليات هذا العام، حيث من المتوقع أن ينضم عشرات الآلاف من عشاق هذه الرياضة لقيادة دراجاتهم الهوائية على شارع الشيخ زايد وهم يستمتعون برؤية مشهد بانورامي مذهل لمدينة دبي بمعالمها المميزة. ويقام التحدي يوم الجمعة 5 نوفمبر، ويرحب بالجميع من أصحاب القدرات والخبرات لقيادة الدراجة الهوائية ضمن المسار العام على شارع الشيخ زايد بطول 14 كم لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق، إضافة إلى مسار مخصص للعائلات بطول 4 كم مناسب للأطفال الأقل عمراً، حيث يأخذ المشاركين في جولة حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وبرج خليفة».

وأضاف: «تحدي دبي للجري سيعود من طريق سريع إلى مضمار الجري وتقدمه شركة (ماي دبي) يوم الجمعة 26 نوفمبر، حيث سيجتمع المشاركون من مختلف الأعمار والقدرات البدنية في مضمار الجري الضخم على شارع الشيخ زايد ضمن فعالية رياضية مميزة لا مثيل لها. تقع نقطة البداية بالقرب من متحف المستقبل المذهل، فيما سيمر المتسابقون على أهم معالم دبي المميزة سواء كانوا على مضمار الـ5 كم أو الـ10 كم».

فعاليات متنوعة

تتضمن أبرز فعاليات الدورة الخامسة من التحدي: تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى ثلاث قرى ضخمة للياقة البدنية في كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، و14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء دبي، والفعاليات الرياضية الكبرى في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى الآلاف من الحصص الرياضية والافتراضية المجانية مع مجموعة من أفضل محترفي اللياقة البدنية من المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news