المنتخب الأولمبي يهزم الهند ويستعيد حظوظه في التأهل للنهائيات الآسيوية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فاز منتخب الإمارات الأولمبي على نظيره الهندي بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء في استاد الفجيرة الدولي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، ليصبح رصيد الأبيض الإماراتي ثلاث نقاط وهو نفس رصيد منتخبات عمان وقيرغيزستان والهند.

وتختتم التصفيات السبت المقبل باقامة مباريات الجولة الاخيرة التي ستلعب فيها الإمارات مع عمان والهند مع قيرغيزستان.

سجل هدف المباراة اللاعب عبدالله ادريس من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

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