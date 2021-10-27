"الرابطة" تعلن موعد مباريات ربع نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن جدول المباريات الخاص بالدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين ومباريات تحديد المراكز لباقي الفرق الخاسرة من الدور الأول .

وتقام مباريات الدور ربع النهائي ذهاباً يومي 16 و17 ديسمبر المقبل، ومباريات الإياب يوم 3 يناير المقبل .

فيما تقام مباريات تحديد المراكز للفرق التي غادرت من الدور الأول، أيام: 12 و26 نوفمبر المقبل، و4 و9 ديسمبر المقبل و23 يناير المقبل .

فيما سيتم تطبيق تقنية الفيديو "الفار" فقط خلال مباريات الأدوار الرئيسية المؤهلة، ولن يتم تطبيقها خلال مباريات تحديد المراكز.

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