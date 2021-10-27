العين يتجنب مفاجآت «الصقور» ويبلغ ربع نهائي الكأس

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

حسم فريق العين، أمس، بطاقة ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، رغم الخسارة في إياب الدور الأول أمام مضيفه فريق الإمارات 1-صفر، حيث فاز بمجموع الذهاب والإياب (1-2). وتألق فريق (الصقور) في المباراة، وكان قريباً من فرض الوقت الإضافي على العين.

وبعد شوط أول ضعيف المستوى، دفع فريق الإمارات في الشوط الثاني باللاعبين الأجانب، ومنهم المغربيان وليد صبار وآدم نفاسي، كما دخل كايو والمغربي سفيان الرحيمي من العين. وكان فريق الإمارات الأخطر، حيث سجل هدف الفوز في الدقيقة 78 عن طريق البرازيلي سانتوس، من متابعة داخل الجزاء لعبها بكعب القدم في مرمى العين.

ورغم الضغط الكبير منه في الدقائق الأخيرة، لكنه عجز عن تسجيل هدف التعادل وفرض الوقت الإضافي على العين.

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